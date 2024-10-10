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ЮКСА зіграє проти СК Полтави, Кудрівка зустрінеться з Діназом в 11 турі Першої ліги

Андрій Яросименко — 10 жовтня, 07:32
ЮКСА зіграє проти СК Полтави, Кудрівка зустрінеться з Діназом в 11 турі Першої ліги

Сьогодні, 10 жовтня, в межах 11 туру чемпіонату Першої ліги відбудуться 2 матчі.

ЮКСА зіграє проти лідера групи B – СК Полтави, а вишгородський Діназ поміряється силами з Кудрівкою.

Чемпіонат України – Перша ліга 2024/25
11 тур, 10 жовтня

12:00. СК Полтава – ЮКСА

13:00. Діназ – Кудрівка

Нагадаємо, напередодні Агробізнес переміг Буковину, Металіст 1925 розгромив Кремінь, а Прикарпаття зіграло в суху нічию з Минаєм.

Наразі лідером Першої ліги залишається Агробізнес, команда здобула 9 перемог у 9 матчах та має в активі 27 очок. На другому місці розташувалася СК Полтава з 20 балами.

Діназ СК Полтава ФК ЮКСА Кудрівка

Діназ

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