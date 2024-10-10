ЮКСА зіграє проти СК Полтави, Кудрівка зустрінеться з Діназом в 11 турі Першої ліги
Сьогодні, 10 жовтня, в межах 11 туру чемпіонату Першої ліги відбудуться 2 матчі.
ЮКСА зіграє проти лідера групи B – СК Полтави, а вишгородський Діназ поміряється силами з Кудрівкою.
Чемпіонат України – Перша ліга 2024/25
11 тур, 10 жовтня
12:00. СК Полтава – ЮКСА
13:00. Діназ – Кудрівка
Нагадаємо, напередодні Агробізнес переміг Буковину, Металіст 1925 розгромив Кремінь, а Прикарпаття зіграло в суху нічию з Минаєм.
Наразі лідером Першої ліги залишається Агробізнес, команда здобула 9 перемог у 9 матчах та має в активі 27 очок. На другому місці розташувалася СК Полтава з 20 балами.