ЮКСА зіграє проти СК Полтави, Кудрівка зустрінеться з Діназом в 11 турі Першої ліги

Сьогодні, 10 жовтня, в межах 11 туру чемпіонату Першої ліги відбудуться 2 матчі.

ЮКСА зіграє проти лідера групи B – СК Полтави, а вишгородський Діназ поміряється силами з Кудрівкою.

Чемпіонат України – Перша ліга 2024/25

11 тур, 10 жовтня

12:00. СК Полтава – ЮКСА

13:00. Діназ – Кудрівка

Нагадаємо, напередодні Агробізнес переміг Буковину, Металіст 1925 розгромив Кремінь, а Прикарпаття зіграло в суху нічию з Минаєм.

Наразі лідером Першої ліги залишається Агробізнес, команда здобула 9 перемог у 9 матчах та має в активі 27 очок. На другому місці розташувалася СК Полтава з 20 балами.