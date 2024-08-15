Кривбас завітає в гості до Вікторії Пльзень у 3 колі кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні, 15 серпня, відбудеться 11 матчів-відповідей у межах третього кола кваліфікації до групового етапу Ліги Європи.

Зокрема, криворізький Кривбас завітає в гості до чеської Вікторії Пльзень. У першій грі підопічні Юрія Вернидуба зазнали мінімальної поразки з рахунком 2:1.

Розклад матчів Ліги Європи

19:00. Лінколтьн Ред Імпс (Гібралтар) — Динамо Мінськ (-). Перший матч 0:2;

19:00. СК Рапід (Австрія) — Трабзопнспор (Туреччина). Перший матч 1:0;

20:00. Вікторія Пльзень (Чехія) — Кривбас (Україна). Перший матч 2:1;

20:00. Ельфсборг (Швеція) — Рієка (Хорватія). Перший матч 1:1;

21:00. Серкль Брюгге (Бельгія) — Молде (Норвегія). Перший матч 0:3;

21:15. Аякс (Нідерланди) — Панатінаїкос (Греція). Перший матч 1:0;

21:30. Лугано (Швейцарія) — Партизан (Сербія). Перший матч 1:0;

21:30. Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) — ФК Паневежис (Литва). Перший матч 2:1;

21:30. Серветт (Швейцарія) — Брага (Португалія). Перший матч 0:0;

22:00. Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) — Класквік (Фарерські острови). Перший матч 1:2;

22:00. Шемрок Роверс (Ірландія) — Цельє (Словенія). Перший матч 0:1.

Напередодні молдавський Петрокуб зіграв унічию з валлійським Нью-Сейнтс та за сумою двох матчів вийшов до плейофу кваліфікації Ліги Європи.