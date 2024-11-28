Динамо прийме Вікторію, Рома Довбика зіграє з Тоттенгемом у 5 турі Ліги Європи

Сьогодні, 28 листопада, відбудуться 18 матчів основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.

Зокрема, київське Динамо зустрінеться з Вікторією Пльзень. Матч розпочнеться о 19:45 за Києвом. Нагадаємо, що підопічні Олександра Шовковського залишаються єдиною командою, що досі не забила жодного голу в основному раунді єврокубків, кияни поступилися в усіх матчах ЛЄ.

Також Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, завітає в гості до лондонського Тоттенгема.

Ліга Європи УЄФА – основний раунд

28 листопада, 5 тур

19:45 АЗ Алкмар – Галатасарай

19:45 Андерлехт – Порту

19:45 Атлетик – Ельфсборг

19:45 Бешикташ – Маккабі Тель-Авів

19:45 Динамо Київ – Вікторія Плзень

19:45 Карабах – Ліон

19:45 Лаціо – Лудогорець

19:45 РФС – ПАОК

22:00 Брага – Гоффенгайм

22:00 Манчестер Юнайтед – Буде/Глімт

22:00 Мідтьюлланн – Айнтрахт Франкфурт

22:00 Ніцца – Рейнджерс

22:00 Реал Сосьєдад – Аякс

22:00 Славія – Фенербахче

22:00 Стяуа Бухарест – Олімпіакос

22:00 Твенте – Рояль Уніон СЖ

22:00 Тоттенгем – Рома

22:00 Ференцварош – Мальме

Напередодні донецький Шахтар зазнав прикрої поразки від ПСВ у межах 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів. Інші результати попереднього дня можна переглянути ТУТ.