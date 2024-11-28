Динамо прийме Вікторію, Рома Довбика зіграє з Тоттенгемом у 5 турі Ліги Європи
Сьогодні, 28 листопада, відбудуться 18 матчів основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25.
Зокрема, київське Динамо зустрінеться з Вікторією Пльзень. Матч розпочнеться о 19:45 за Києвом. Нагадаємо, що підопічні Олександра Шовковського залишаються єдиною командою, що досі не забила жодного голу в основному раунді єврокубків, кияни поступилися в усіх матчах ЛЄ.
Також Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, завітає в гості до лондонського Тоттенгема.
19:45 АЗ Алкмар – Галатасарай
19:45 Андерлехт – Порту
19:45 Атлетик – Ельфсборг
19:45 Бешикташ – Маккабі Тель-Авів
19:45 Динамо Київ – Вікторія Плзень
19:45 Карабах – Ліон
19:45 Лаціо – Лудогорець
19:45 РФС – ПАОК
22:00 Брага – Гоффенгайм
22:00 Манчестер Юнайтед – Буде/Глімт
22:00 Мідтьюлланн – Айнтрахт Франкфурт
22:00 Ніцца – Рейнджерс
22:00 Реал Сосьєдад – Аякс
22:00 Славія – Фенербахче
22:00 Стяуа Бухарест – Олімпіакос
22:00 Твенте – Рояль Уніон СЖ
22:00 Тоттенгем – Рома
22:00 Ференцварош – Мальме
Напередодні донецький Шахтар зазнав прикрої поразки від ПСВ у межах 5 туру основного етапу Ліги чемпіонів. Інші результати попереднього дня можна переглянути ТУТ.