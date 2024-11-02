Жирона зіграє з Леганесом, Осасуна прийме Вальядолід у 12 турі Ла Ліги
Ла Ліга
Сьогодні, 2 листопада, відбудуться два матчі 12 туру іспанської Ла Ліги.
Жирона Віктора Циганкова на домашньому полі зіграє проти Леганеса, але українець участі в поєдинку не візьме. Нещодавно вінгер повернувся в загальну групу після травми, але щоб уникнути рецидиву, Мічел Санчес вирішив не задіювати його в цьому матчі.
Також сьогодні мали б відбутися матчі Вільярреал – Райо Вальєкано та Валенсія – Реал, але через трагічні наслідки шторму "Дана" Ліга ухвалила рішення перенести ці поєдинки. Стихійне лихо забрало вже понад 200 життів у Валенсії.
Розклад матчів Ла Ліги на 2 листопада
- 15:00 Осасуна – Вальядолід
- 17:15 Жирона – Леганес
Нагадаємо, напередодні 12 тур розпочався з мінімальної перемоги Алавеса над Мальоркою.