Челсі без Мудрика зіграє проти Тоттенгема, Борнмут Забарного поїде в Іпсвіч у 15 турі АПЛ
Сьогодні, 8 грудня, продовжаться матчі 15 туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу.
Арсенал Зінченка на виїзді проведе гру проти Фулгема. Лестер, який веде боротьбу за виживання, вдома поміряється силами з Брайтоном.
Борнмут Забарного проводить чудовий сезон. "Вишням" сьогодні протистоятиме Іпсвіч.
Головний матч туру пройде в Лондоні, де Тоттенгем прийме інший клуб зі столиці – Челсі. Михайло Мудрик пропустить гру через хворобу.
Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ-2024/25
15 тур, 8 грудня
16:00 Фулгем – Арсенал
16:00 Лестер – Брайтон
16:00 Іпсвіч – Борнмут
18:30 Тоттенгем – Челсі
Нагадаємо, вчора відбулися 4 гри. Манчестер Юнайтед зазнав поразки від Ноттінгема (2:3), а Манчестер Сіті не зумів перемогти Кристал Пелес (2:2).