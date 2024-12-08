Челсі без Мудрика зіграє проти Тоттенгема, Борнмут Забарного поїде в Іпсвіч у 15 турі АПЛ

Сьогодні, 8 грудня, продовжаться матчі 15 туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу.

Арсенал Зінченка на виїзді проведе гру проти Фулгема. Лестер, який веде боротьбу за виживання, вдома поміряється силами з Брайтоном.

Борнмут Забарного проводить чудовий сезон. "Вишням" сьогодні протистоятиме Іпсвіч.

Головний матч туру пройде в Лондоні, де Тоттенгем прийме інший клуб зі столиці – Челсі. Михайло Мудрик пропустить гру через хворобу.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ-2024/25

15 тур, 8 грудня

16:00 Фулгем – Арсенал

16:00 Лестер – Брайтон

16:00 Іпсвіч – Борнмут

18:30 Тоттенгем – Челсі

Нагадаємо, вчора відбулися 4 гри. Манчестер Юнайтед зазнав поразки від Ноттінгема (2:3), а Манчестер Сіті не зумів перемогти Кристал Пелес (2:2).