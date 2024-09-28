Челсі Мудрика прийме Брайтон, Евертон Миколенка зіграє проти Крістал Пелас у 6 турі АПЛ

Сьогодні, 28 вересня, відбудеться 7 матчів 6 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Зокрема, лондонський Челсі, за який виступає українець Михайло Мудрик прийме Брайтон, а Евертон з українським оборонцем Віталієм Миколенком зіграє проти Крістал Пелас.

Чемпіонат Англії – АПЛ-2024/25

6 тур, 28 вересня

14:30 Ньюкасл Юнайтед – Манчестер Сіті

17:00 Арсенал – Лестер

17:00 Брентфорд – Вест Гем

17:00 Евертон – Крістал Пелас

17:00 Ноттінгем – Фулгем

17:00 Челсі – Брайтон

19:30 Вулвергемптон – Ліверпуль

Дивитися зустрічі можна на ОТТ-платформі Setanta Sport та телеканалі Setanta Sports Ukraine.

У попередньому турі Манчестер Сіті на останніх хвилинах врятувався від поразки у матчі з Арсеналом. Цей поєдинок став одним із центральних у турі, адже запустив цілу низку обговорень.

Зокрема, наставник "містян" Жузеп Гвардіола заявив, що протистояння з "канонірами" тепер стало війною. Наразі його підопічні лідирують у таблиці чемпіонату, маючи в активі 13 очок після 4 перемог та нічиєї.