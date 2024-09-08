Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Хорватія зіграє проти Польщі, Португалія позмагається проти Шотландії: анонс матчів Ліги націй

Андрій Яросименко — 8 вересня, 07:29
Хорватія зіграє проти Польщі, Португалія позмагається проти Шотландії: анонс матчів Ліги націй
УЄФА

Сьогодні, 8 вересня, відбудеться дев'ять матчів другого раунду Ліги націй.

Зокрема, збірна Хорватії, яка у першому раунді поступилася Португалії, зіграє проти Польщі, Швейцарія зійдеться у поєдинку проти чемпіонки Євро-2024 — Іспанії, яка раніше сенсаційно не змогла перемогти Сербію.

Ліга націй сезону-2024/25
2 тур

Ліга С

  • 16:00 Люксембург — Білорусь
  • 19:00 Болгарія — Північна Ірландія
  • 19:00 Словаччина — Азербайджан
  • 21:45 Швеція — Естонія

Ліга A

  • 19:00 Данія — Сербія
  • 21:45 Португалія — Шотландія
  • 21:45 Хорватія — Польща
  • 21:45 Швейцарія — Іспанія

Ліга D

  • 19:00 Гібралтар — Ліхтенштейн

Нагадаємо, напередодні Україна програла Албанії в стартовому турі Ліги націй, а збірна Грузії сенсаційно розбила Чехію, яка була головною фавориткою на перемогу у квартеті.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Збірна Іспанії з футболу Збірна Польщі з футболу Збірна Португалії з футболу Збірна Хорватії з футболу Збірна Швеції з футболу Збірна Люксембургу з футболу Збірна Словаччини з футболу Збірна Північної Ірландії з футболу збірна Болгарії з футболу збірна Естонії з футболу

Збірна Португалії з футболу

Бернарду Сілва: Ситуація з графіком матчів просто абсурдна
Це багато означає для мене: Роналду прокоментував 900 гол у кар'єрі
Історичний гол Роналду в огляді матчу з Хорватією в Лізі націй
Португалія з голом Роналду здолала Хорватію, Польша на останній хвилині вирвала перемогу у Шотландії в 1 турі Ліги націй
Зустріч Роналду та Модрича з непередбачуваним фіналом. Суперекспрес на Лігу націй з коефіцієнтом 6,81

Останні новини