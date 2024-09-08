Хорватія зіграє проти Польщі, Португалія позмагається проти Шотландії: анонс матчів Ліги націй
УЄФА
Сьогодні, 8 вересня, відбудеться дев'ять матчів другого раунду Ліги націй.
Зокрема, збірна Хорватії, яка у першому раунді поступилася Португалії, зіграє проти Польщі, Швейцарія зійдеться у поєдинку проти чемпіонки Євро-2024 — Іспанії, яка раніше сенсаційно не змогла перемогти Сербію.
Ліга націй сезону-2024/25
2 тур
Ліга С
- 16:00 Люксембург — Білорусь
- 19:00 Болгарія — Північна Ірландія
- 19:00 Словаччина — Азербайджан
- 21:45 Швеція — Естонія
Ліга A
- 19:00 Данія — Сербія
- 21:45 Португалія — Шотландія
- 21:45 Хорватія — Польща
- 21:45 Швейцарія — Іспанія
Ліга D
- 19:00 Гібралтар — Ліхтенштейн
Нагадаємо, напередодні Україна програла Албанії в стартовому турі Ліги націй, а збірна Грузії сенсаційно розбила Чехію, яка була головною фавориткою на перемогу у квартеті.