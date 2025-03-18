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Дуже засмучений, – Мессі прокоментував свою травму

Володимир Максименко — 18 березня 2025, 08:05
Дуже засмучений, – Мессі прокоментував свою травму
Ліонель Мессі
Instagram Ліонеля Мессі

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі прокоментував свою травму, яка завадила йому взяти участь у майбутніх матчах проти Бразилії та Уругваю в межах відбору до чемпіонату світу.

Слова футболіста наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Я дуже засмучений через те, що вимушений пропустити такі важливі матчі. Дуже хотів грати, але невеличка травма каже, що мені треба дещо відпочити. Тепер я підтримуватиму команду так само як і будь-який інший вболівальник", – розповів Мессі.

У поточному сезоні на рахунку Мессі 4 голи та 2 асисти в 5 матчах за Інтер Маямі в усіх турнірах.

Зазначимо, що матчі проти Уругваю та Бразилії відбудуться 22 та 26 березня відповідно.

Це вже не перша кадрова втрата для збірної Аргентини на березневі матчі. Раніше повідомлялося про те, що через травму стегна команді Ліонеля Скалоні не допоможе партнер Артема Довбика по Ромі Пауло Дібала.

Збірна Аргентина Інтер Маямі Ліонель Мессі

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