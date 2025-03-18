Дуже засмучений, – Мессі прокоментував свою травму

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі прокоментував свою травму, яка завадила йому взяти участь у майбутніх матчах проти Бразилії та Уругваю в межах відбору до чемпіонату світу.

Слова футболіста наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Я дуже засмучений через те, що вимушений пропустити такі важливі матчі. Дуже хотів грати, але невеличка травма каже, що мені треба дещо відпочити. Тепер я підтримуватиму команду так само як і будь-який інший вболівальник", – розповів Мессі.

🚨 Leo Messi: “I’m sad to miss these important games against Uruguay and Brazil”.



“I really wanted to play, but a small injury means I need to rest for a bit, so I can’t be there”.



“I’ll be supporting and cheering from here like any other fan. Let’s go, Argentina”. pic.twitter.com/0HL4W0qzbd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2025

У поточному сезоні на рахунку Мессі 4 голи та 2 асисти в 5 матчах за Інтер Маямі в усіх турнірах.

Зазначимо, що матчі проти Уругваю та Бразилії відбудуться 22 та 26 березня відповідно.

Це вже не перша кадрова втрата для збірної Аргентини на березневі матчі. Раніше повідомлялося про те, що через травму стегна команді Ліонеля Скалоні не допоможе партнер Артема Довбика по Ромі Пауло Дібала.