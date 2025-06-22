Ротань: Філіппов відповідає всім нашим вимогам
Руслан Ротань
ФК Полісся
Головний тренер Полісся Руслан Ротань розповів, чому клуб вирішив підписати нападника Олександрії Олександра Філіппова.
Слова тренера наводить пресслужба житомирського клубу.
"Потрібна хибна дев’ятка, і я вважаю, що Філіппов відповідає всім нашим вимогам. Те, як він працює, як розуміє – це приклад для молодих гравців. І я впевнений, що він дасть багато емоцій уболівальникам і принесе користь команді", – заявив Ротань.
Філіппов підписав контракт із Поліссям на два роки. Він перейшов у житомирський клуб на правах вільного агента, розірвавши контракт із Олександрією. У минулому сезоні на рахунку Філіппова 10 голів у 27 матчах УПЛ.
Нагадаємо, Ротань у це міжсезоння також перейшов у Полісся з Олександрії.