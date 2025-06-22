Ротань: Філіппов відповідає всім нашим вимогам

Головний тренер Полісся Руслан Ротань розповів, чому клуб вирішив підписати нападника Олександрії Олександра Філіппова.

Слова тренера наводить пресслужба житомирського клубу.

"Потрібна хибна дев’ятка, і я вважаю, що Філіппов відповідає всім нашим вимогам. Те, як він працює, як розуміє – це приклад для молодих гравців. І я впевнений, що він дасть багато емоцій уболівальникам і принесе користь команді", – заявив Ротань.

Філіппов підписав контракт із Поліссям на два роки. Він перейшов у житомирський клуб на правах вільного агента, розірвавши контракт із Олександрією. У минулому сезоні на рахунку Філіппова 10 голів у 27 матчах УПЛ.

Нагадаємо, Ротань у це міжсезоння також перейшов у Полісся з Олександрії.