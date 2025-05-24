Зараз нічим порадувати не можу: Ротань – про своє майбутнє на посаді тренера Олександрії

Наставник Олександрії Руслан Ротань сказав, що його майбутнє в клубі вирішуватиметься завтра, 25 травня.

Про це він сказав в ефірі УПЛ ТБ після матчу 30-го туру з Чорноморцем.

"Поки що жодної інформації немає, у мене контракт до 30 червня. Завтра буде нагородження команди, ми побачимось з президентом і прийматимемо рішення. Зараз якоюсь інформацією порадувати не можу", – сказав Ротань.

Раніше спортивний директор Олександрії Іван Телько розповів про плани клубу після завершення сезону Української Прем'єр-ліги, зокрема, про можливі підсилення та хто з футболістів може залишити команду.

Водночас напередодні відомо, що Ротань входить у шортлист Полісся на посаду головного тренера, проте головним претендентом на роботу в житомирському клубі є Олег Шандрук із Вереса.