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Зараз нічим порадувати не можу: Ротань – про своє майбутнє на посаді тренера Олександрії

Олексій Мурзак — 24 травня 2025, 16:16
Зараз нічим порадувати не можу: Ротань – про своє майбутнє на посаді тренера Олександрії
Руслан Ротань
ФК Олександрія

Наставник Олександрії Руслан Ротань сказав, що його майбутнє в клубі вирішуватиметься завтра, 25 травня.

Про це він сказав в ефірі УПЛ ТБ після матчу 30-го туру з Чорноморцем.

"Поки що жодної інформації немає, у мене контракт до 30 червня. Завтра буде нагородження команди, ми побачимось з президентом і прийматимемо рішення.

Зараз якоюсь інформацією порадувати не можу", – сказав Ротань.

Раніше спортивний директор Олександрії Іван Телько розповів про плани клубу після завершення сезону Української Прем'єр-ліги, зокрема, про можливі підсилення та хто з футболістів може залишити команду.

Водночас напередодні відомо, що Ротань входить у шортлист Полісся на посаду головного тренера, проте головним претендентом на роботу в житомирському клубі є Олег Шандрук із Вереса.

Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Руслан Ротань

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