Ми знайдемо йому місце: Ротань – про Усика в Поліссі

Новий головний тренер Полісся Руслан Ротань вважає, що український боксер Олександр Усик відіграє важливу роль в команді.

Про це наставник розповів в інтерв'ю BurBuzz.

"Я думаю, ми знайдемо місце для Олександра. Це дійсно підсилення, тому, я думаю, що Олександр – як символ Полісся. Він практично з перших днів з цією командою.

Я думаю, що коли Олександр разом з командою, він окриляє, тому що він чемпіон. Він знає, що таке перемагати, він знає, що таке спорт, він розуміє це і він своїм прикладом може показати, до чого нам прагнути", – сказав Ротань.