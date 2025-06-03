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Ми знайдемо йому місце: Ротань – про Усика в Поліссі

Олександр Булава — 3 червня 2025, 17:58
Ми знайдемо йому місце: Ротань – про Усика в Поліссі
Геннадій Буткевич та Олександр Усик
ФК Полісся

Новий головний тренер Полісся Руслан Ротань вважає, що український боксер Олександр Усик відіграє важливу роль в команді.

Про це наставник розповів в інтерв'ю BurBuzz.

"Я думаю, ми знайдемо місце для Олександра. Це дійсно підсилення, тому, я думаю, що Олександр – як символ Полісся. Він практично з перших днів з цією командою.

Я думаю, що коли Олександр разом з командою, він окриляє, тому що він чемпіон. Він знає, що таке перемагати, він знає, що таке спорт, він розуміє це і він своїм прикладом може показати, до чого нам прагнути", – сказав Ротань.

Нагадаємо, що 3 лютого 2022 року Олександр Усик дебютував за Полісся у матчі проти Вереса у межах товариського турніру "Winter Cup".

Полісся Олександр Усик Руслан Ротань

Руслан Ротань

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