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Ротань: Усе спрямоване на те, щоб виправити ситуацію

Ігор Чернявський — 27 липня, 11:10
Ротань: Усе спрямоване на те, щоб виправити ситуацію

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань запевнив, що вся команда працює задля того, щоб реабілітуватися за поразку від Ірака.

Його слова наводить Суспільне Спорт.

"Готуємося у звичайному режимі. Що стосується матчу, який минув — маємо його забути. Тим паче, що приводу сильно переживати немає, у нас є завтрашня гра, маємо про неї думати. А те, що сталося — це спорт. Вважаю, що за грою ми виграли матч, якщо брати загалом за всіма показниками. У футболі таке трапляється.

Найголовніше — є шанс виправитися, і я вважаю, якщо ми будемо продовжувати у тому ж дусі прагнути до перемоги — ми обов'язково будемо перемагати, і все буде добре. Все спрямоване на те, щоб виправити ситуацію. Суперник більш, ніж гідний, тому налаштовуємося і готуємося до завтрашнього бою", — сказав Ротань.

Матч 2 туру проти Марокко олімпійська збірна України проведе вже сьогодні, 27 липня. Початок гри — о 18:00 за київським часом.

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Руслан Ротань

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