Ротань розповів про цілі збірної України на Олімпійських іграх
Головний тренер олімпійської збірної України з футболу Руслан Ротань розповів про цілі команди на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.
Цитує фахівця інтернет-видання Збірна.
"Повірте, на першому місці для нас — це наша країна і нам випала велика честь представити Україну на Олімпіаді. Я не хочу зараз давити на наших гравців і ставити якісь недосяжні задачі. У першу чергу ми повинні якнайкраще підготуватися до Олімпіади, а на самих Іграх будемо ставити завдання поетапно. Перша ціль — достойно зіграти з Іраком у стартовому турі. Будемо працювати на максимумі, щоб досягнути результату, який нас влаштує.
Ми хочемо прославляти Україну, щоб нас всі запам’ятали та зрозуміли, що коїться в нашій країні. Наші результати повинні показати, що в нас сильна країна, яка б’ється не тільки з орками, але й на спортивному фронті", — сказав тренер.
Напередодні Ротань оголосив заявку України на Ігри-2024. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді.
На груповому етапі Олімпійських ігор українці зіграють проти Аргентини, Марокко та Іраку. Перший матч Україна проведе 24 липня проти Іраку. Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом.