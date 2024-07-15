Ротань розповів про цілі збірної України на Олімпійських іграх

Головний тренер олімпійської збірної України з футболу Руслан Ротань розповів про цілі команди на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Цитує фахівця інтернет-видання Збірна.

"Повірте, на першому місці для нас — це наша країна і нам випала велика честь представити Україну на Олімпіаді. Я не хочу зараз давити на наших гравців і ставити якісь недосяжні задачі. У першу чергу ми повинні якнайкраще підготуватися до Олімпіади, а на самих Іграх будемо ставити завдання поетапно. Перша ціль — достойно зіграти з Іраком у стартовому турі. Будемо працювати на максимумі, щоб досягнути результату, який нас влаштує.

Ми хочемо прославляти Україну, щоб нас всі запам’ятали та зрозуміли, що коїться в нашій країні. Наші результати повинні показати, що в нас сильна країна, яка б’ється не тільки з орками, але й на спортивному фронті", — сказав тренер.