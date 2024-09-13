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Все дуже повільно: Ротань — про нічию з Оболонню

Олександр Булава — 13 вересня, 20:47
Все дуже повільно: Ротань — про нічию з Оболонню
Руслан Ротань
ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань розчарований налаштуванням команди на матч проти Оболоні в 6 турі чемпіонату України (0:0).

Про це наставник розповів в етері УПЛ ТБ.

"Оболонь билася, чіплялася за ці очки й вона свого домоглася всіма силами, тому ми з цим їх і вітаємо, але потрібно дивитися завжди на себе.

Не найкращий наш матч. З п’яти матчів, мабуть, це найгірша за якістю гри. Був дуже великий відсоток браку, все дуже повільно. Перші 15 хвилин взагалі не сподобалися, а коли щось почало виходити, то вже пізно. Я казав, що ми зараз подразник, всі на нас налаштовуються", — зазначив тренер.

Ротань вважає, що його гравці не були повністю готові до гри. Для перемоги потрібно було грати більш агресивно в атаці.

"Так що тут, мабуть, найголовніша причина — це те, що ми, мабуть, не на 100 відсотків були готові до цього матчу. Я своїм хлопцям казав, що зараз ми — подразники для всіх, всі на нас налаштовуються на 100 відсотків, тому для нас потрібне налаштування ще більше бути.

Щоб перемагати, треба бути більш агресивними в завершальній стадії, а ми сьогодні там були зовсім сірими. Якщо не помиляюся, то 0 ударів у площину — це говорить само за себе", — сказав Ротань.

Попри нічию, Олександрія з 13 очками продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ. Наступний матч команда зіграє 21 вересня проти Лівого берега.

Оболонь Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Руслан Ротань

Руслан Ротань

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