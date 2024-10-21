Новий конфлікт в українському футболі: Ротань проти ТаТоТаке

Український футбол просто не може існувати без скандалів та конфліктів. Черговий публічний жабогадюкінг стався напередодні – на подив, одним із його учасників став загалом неконфліктний та спокійний Руслан Ротань.

Для того, щоб краще розуміти передісторію – повернемося на кілька тижнів назад. Після виїзної перемоги над Кривбасом тренеру Олександрії поставили провокативне питання – мовляв, невже "Ротань-стайл" передбачає гру другим номером і затягування часу? Ось, що тоді відповів наставник:

"Я не поведусь на ваші провокації, адже ви задаєте дуже гостре запитання. Хтось із журналістів вигадав цей Ротань-стайл. Є конкретний суперник – Кривбас. В чому сила Кривбасу? Грати один в один, не дати супернику зіграти, контратаки, вільний простір, вривання у зони. Тому це не про Ротань-стайл"

Насправді термін "Ротань-стайл" був введений у вжиток помічником Ротаня, але найбільш активно його стали використовувати ведучі популярної програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський та Михайло Смоловий. Іноді цей "Ротань-стайл" вживається в саркастичному контексті, в якості тролінгу, але справедливості заради, Михайли високо оцінюють роботу Ротаня, про що ще скаже сам Співаковський. Але про все по порядку.

Днями Руслан Петрович став гостем YouTube-каналу Асоціації спортивних журналістів Дніпропетровщини, і одне з питань якраз стосувалося його фірмового стилю. На цей раз Ротань вирішив відповісти вже більш розгорнуто та розкуто, не підбираючи слів:

"Ви знаєте, хлопці люблять спекулювати. Дійсно, мій помічник виставляв "Ротань-стайл". Я хочу, щоб зрозуміли одне: не може бути якогось там "Ротань-стайлу". Є футбол і він диктує свої умови, футбол не може бути одним. Зараз ця програма – забув, як вона називається, – де вони мене люблять критикувати. Так, "ТаТоТаке". І вони трішки, знаєте, застигли, залізли в смолу, і одне й те саме: "Ротань-стайл, Ротань-стайл". Їм же треба чимось обісрати. Якщо в них є щось – вони виливають, якщо є щось хороше… Тільки я жодного разу не чув від них похвали. Але ж все-таки ви згодні, що щось можна було сказати? В одну сторону. Тому їхні, скажімо так, погляди – вони мені цим допомагають. Нехай критикують, я буду ставати сильнішим від цього"

Відповідь двох Михайлів не змусила себе довго чекати. Напередодні вони проводили прямий ефір за підсумками 10 туру УПЛ і, звісно ж, не могли залишити без уваги наїзд Ротаня.

"Чесно, мені здається, що ви, Руслан Петрович, обрали максимально незручний момент для свого ходу, тому що ніхто так не хвалив Олександрію і вашу працю за останні кілька місяців, як у цій студії. Тому я хочу, щоб ви відповіли собі на питання: "Ви точно дивитеся "ТаТоТаке" чи ви спілкуєтеся з людьми, які вам щось про це розповідають?" Я дуже прошу помічнив Руслана Петровича – Євгена Греся, Сергія Кравченка – підпишіть боса на "ТаТоТаке". Підпишіть, є тут кнопочка. Тому що коли Олександрія була на 13-14 місці, чомусь Руслан Петрович пам’ятав, як називається канал, навіть давав велике, цікаве інтерв’ю. І Руслан Петрович погодився тоді дуже інтелігентно. Ще раз – Руслану Петровичу рекомендація дивитися "ТаТоТаке", де вже, напевно, місяці два ми сватаємо його як майбутнього тренера Шахтаря, але зараз у мене з’явилися певні сумніви. Я не сумніваюся, що у професійному плані він може до цього дорости, але щодо людського спілкування, то я перепрошую за прямоту, але тренерів такого штибу у нас зараз вистачає і в інших командах. Тому давайте працювати над собою, скажімо так, в обидві сторони"

Як вважаєте, чи матиме цей конфлікт якесь продовження? До слова, нещодавно автор Чемпіона Максим Салівон у великому аналітичному матеріалу спробував розібратися, в чому ж феномен Олександрії Ротаня.