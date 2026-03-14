Працювали на максимумі: Ротань – про перемогу над Кривбасом

Олександр Булава — 14 березня 2026, 21:27
Головний тренер Полісся Руслан Ротань оцінив перемогу над Кривбасом (2:0) у 20 турі чемпіонату України.

Про це він розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Я задоволений хлопцями – в першу чергу, їхнім ставленням. Хлопці прекрасно розуміють, що потрібно викладатися більше, потрібно робити інтенсивність вищою. Сьогодні якраз був той день, де вони працювали на максимумі, і заслужено ми сьогодні виграли.

Повернення після матчу з Динамо? Ціною великих зусиль, я вважаю, тому комплімент для хлопців. В емоційному плані гра, яка відбулася тиждень тому, дуже багато відібрала передусім емоцій і сил. Тому психологічно відновитися і за тиждень бути знову злими, знову хотіти перемагати – це, в першу чергу, комплімент для хлопців", – сказав Ротань

Також тренер приділив увагу реалізації моментів у грі з Кривбасом.

"Ми розуміємо, що всі моменти неможливо реалізовувати. Тому дуже хочеться, щоб ми реалізацію покращили і більш спокійно вигравали такі матчі, які даються з початку гри", – розповів Ротань.

"Вовки" завдяки перемозі піднялись на третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату, випередивши на 1 бал київське Динамо.

Напередодні Полісся оголосило про продовження контракту із захисником Сергієм Чоботенком.

