Нам є куди рости: Ротань – про історичне досягнення Олександрії

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань оцінив завоювання історичного "срібла" чемпіонату України.

Про це тренер розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Дуже радий за хлопців, за той результат, який вони здобули для Олександрії. Я їм це сказав відкрито: вони зробили дуже велику роботу, це дійсно була команда. Але я їм побажав, я їм це сказав чесно – що вони можуть більше.

Для цього далі потрібне бажання, потрібно ще більше працювати. Ми тільки побачили, скажемо так, маленький ліхтарик. І туди треба ще дуже довго йти, віддати дуже багато сил. А них потенціал є. Вітаю Олександрію з цим історичним досягненням. Але є куди рости", – заявив Ротань.