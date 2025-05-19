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Нам є куди рости: Ротань – про історичне досягнення Олександрії

Олександр Булава — 19 травня 2025, 19:44
Нам є куди рости: Ротань – про історичне досягнення Олександрії
Руслан Ротань
ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань оцінив завоювання історичного "срібла" чемпіонату України.

Про це тренер розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Дуже радий за хлопців, за той результат, який вони здобули для Олександрії. Я їм це сказав відкрито: вони зробили дуже велику роботу, це дійсно була команда. Але я їм побажав, я їм це сказав чесно – що вони можуть більше.

Для цього далі потрібне бажання, потрібно ще більше працювати. Ми тільки побачили, скажемо так, маленький ліхтарик. І туди треба ще дуже довго йти, віддати дуже багато сил. А них потенціал є. Вітаю Олександрію з цим історичним досягненням. Але є куди рости", – заявив Ротань.

Напередодні Олександрія переграла Верес та вперше в історії гарантувала срібні нагороди чемпіонату України сезону-2024/25.

Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Руслан Ротань

Руслан Ротань

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