Ротань – про єврокубки: Труднощі – на передовій, а нам треба міняти неприємні традиції

Головний тренер Полісся Руслан Ротань під час пресконференції закликав українські клуби змінити підхід до єврокубків.

Слова 43-річного українця наводить сайт "зграї".

Фахівець зауважив, що виступи представників Української Прем'єр-ліги останніми роками призвели до втрати багатьох очок у таблиці коефіцієнтів.

Це в свою чергу призвело до того, що чемпіон України Динамо розпочне свій єврокубковий шлях не з групового етапу, а з другого раунду кваліфікації.

"Я вважаю, прийшов час міняти ті неприємні традиції. Ми втратили багато очок у таблиці коефіцієнтів. І не треба скаржитись, що важко чи переїзди. Ми самі хотіли туди потрапити. А труднощі – вони на передовій. Там люди борються за нас, а ми маємо пройти Лігу Конференцій через "не можу", – сказав Ротань.

Нагадаємо, що Полісся зіграє у Лізі конференцій. Команда Ротаня стартує в єврокубках з другого кваліфікаційного етапу. Житомирський колектив уже знає, хто буде його першим суперником.

Раніше стало відомо, де Полісся планує проводити свої домашні матчі в межах єврокубків.