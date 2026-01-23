Українська правда
Ротань оцінив підписання трьох новачків Полісся

Катерина Лисянська — 23 січня 2026, 17:30
Головний тренер Полісся Руслан Ротань дав оцінку підсиленню команди, охарактеризувавши Ігоря Краснопіра, Іліра Краснічі та Ліндона Емерллаху як гравців із високим рівнем конкурентності.

Наставника цитує пресслужба клубу.

"Ігоря Краснопіра я добре знаю по молодіжній та олімпійській збірних. Вважаю, що цей гравець нам допоможе своїми якостями. Зараз такі якості, які має Ігор, мають дуже мало нападників", – розповів Ротань.

Щодо захисника Іліра Краснічі тренер зауважив:

"Дуже добре знаємо його можливості, вважаю, що цей гравець має інтелігентність на футбольному полі. В нього вже є великий крок, щоб займати ведучі ролі в нашій команді".

Трансфер Ліндона Емерллаху наставник назвав результатом успішної роботи селекційного відділу.

"Ми приємно вражені Ліндоном, усе збігається з відеозвітами скаутів. Найголовніше – ми отримали трьох професіоналів у колективі, які конкурують, працюють на 100%, слухають тренерів, які просто класні та позитивні люди", – підсумував наставник.

У поточному сезоні на рахунку Краснопіра 5 голів та 1 асист у 18 матчах за львівські Карпати.

Краснічі провів 15 матчів у всіх турнірах за Колос та відзначився забитим м'ячем.

Емерллаху записав на себе 4 голи, 2 асисти, за 24 проведених матчі у ЧФР Клуж, з яких один гол у 12 поєдинках за національну збірну Косова.

Нагадаємо, що Руслан Ротань також висловився щодо повернення до тренувань з першою командою вінгера Олексія Гуцуляка та захисника Сергія Чоботенка.

