Ротань оцінив підписання трьох новачків Полісся

Головний тренер Полісся Руслан Ротань дав оцінку підсиленню команди, охарактеризувавши Ігоря Краснопіра, Іліра Краснічі та Ліндона Емерллаху як гравців із високим рівнем конкурентності.

Наставника цитує пресслужба клубу.

"Ігоря Краснопіра я добре знаю по молодіжній та олімпійській збірних. Вважаю, що цей гравець нам допоможе своїми якостями. Зараз такі якості, які має Ігор, мають дуже мало нападників", – розповів Ротань.

Щодо захисника Іліра Краснічі тренер зауважив:

"Дуже добре знаємо його можливості, вважаю, що цей гравець має інтелігентність на футбольному полі. В нього вже є великий крок, щоб займати ведучі ролі в нашій команді".

Трансфер Ліндона Емерллаху наставник назвав результатом успішної роботи селекційного відділу.

"Ми приємно вражені Ліндоном, усе збігається з відеозвітами скаутів. Найголовніше – ми отримали трьох професіоналів у колективі, які конкурують, працюють на 100%, слухають тренерів, які просто класні та позитивні люди", – підсумував наставник.

У поточному сезоні на рахунку Краснопіра 5 голів та 1 асист у 18 матчах за львівські Карпати.

Краснічі провів 15 матчів у всіх турнірах за Колос та відзначився забитим м'ячем.

Емерллаху записав на себе 4 голи, 2 асисти, за 24 проведених матчі у ЧФР Клуж, з яких один гол у 12 поєдинках за національну збірну Косова.

Нагадаємо, що Руслан Ротань також висловився щодо повернення до тренувань з першою командою вінгера Олексія Гуцуляка та захисника Сергія Чоботенка.