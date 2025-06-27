Віцепрезидент Маріуполя розповів, чи виплатить російський Локомотив гроші за трансфер Мампассі

Віцепрезидент футбольного клубу "Маріуполь" Андрій Санін розповів, що команда навряд отримає гроші від російського Локомотива за трансфер ексфутболіста Шахтаря Марка Мампассі, навіть попри трансферний бан від ФІФА.

Його слова передає Український футбол.

" Навряд чи ми їх взагалі колись отримаємо. Ці покидьки пішли на принцип і бомбардують ФІФА та УАФ новими запитами, чи існує Маріуполь як суб’єкт футболу? Цей клуб підпорядковується держкорпорації РЖД, де звісно уся верхівка – ФСБшники під прикриттям. Для них заплатити борги українському клубу з Маріуполя – це визнати, що Маріуполь – це українське місто, тобто рівнозначне політичній смерті. Тому бан і отримали, бо усі терміни сплати порушили", – сказав Санін.

Нагадаємо, Мампассі є вихованцем донецького Шахтаря, а у 2021 році виступав за Маріуполь. Того ж року футболіст перебрався до Локомотива, змінивши українське громадянство на російське.

За правилами ФІФА, росіяни мали сплатити Маріуполю 50 тисяч євро за виховання футболіста, проте цього не сталось. Нещодавно Маріуполь виграв суд у Локомотива, і російський клуб покарали трансферним баном.

З 2023-го захисник виступає за бельгійський Кортрейк на правах оренди.

Раніше повідомлялось, що ФІФА зняла трансферний бан з іншого російського топклубу.