Санін: На стадіоні Маріуполя облаштували свою базу бойовики підрозділу "Еспаньола"

Віцепрезидент футбольного клубу "Маріуполь" Андрій Санін розповів, що на стадіоні команди імені В.С. Бойка росіяни облаштували свою базу. Там знаходяться бойовики підрозділу "Еспаньола".

Його слова передає Український футбол.

"На жаль, там, де з’являється "русскій мір", там з’являється хаос та занепад. Усі наші стадіони дуже постраждали від російської облоги Маріуполя. На нашій головній футбольній арені, стадіоні ім. В.С. Бойка, де у 2021 році був інстальований найсучасніший на той час в Україні гібридний газон, панує розруха.

Головна трибуна посічена руськими снарядами, футбольний газон "помер" влітку 2022 року без поливу. Зате там облаштували свою базу бойовики підрозділу "Еспаньола", якій майже повністю сформований з російських футбольних ультрас", – сказав Санін.

Нагадаємо, напередодні Маріуполь виграв суд у російського Локомотива щодо трансферу Марка Мампассі, що є вихованцем донецького Шахтаря, а у 2021 році виступав за Маріуполь. Того ж року футболіст перебрався до Локомотива, змінивши українське громадянство на російське.

За правилами ФІФА, росіяни мали сплатити Маріуполю 50 тисяч євро за виховання футболіста, проте цього не сталось. Маріуполь виграв суд у Локомотива, і російський клуб покарали трансферним баном.

З 2023-го захисник виступає за бельгійський Кортрейк на правах оренди.