Легенду Арсенала терміново госпіталізували до лікарні

Легендарний півзахисник дортмундської Борусії, лондонського Арсенала та збірної Чехії Томаш Росіцкі потрапив до лікарні.

Про це повідомила пресслужба Спарти, де чех працює спортивним директором.

Росіцкі було терміново госпіталізовано через проблеми з серцем.

"Ця ситуація показала мені, що я повинен дбати про себе краще. Поганий спосіб життя, відсутність активності та сімейні обставини, на жаль, привели мене сюди. Гарна новина полягає в тому, що я скоро повинен повністю одужати, хоча зараз я не можу виконувати свої обовязки на посаді спортивного директора", – сказав Росіцкі.

🇨🇿 Tomáš Rosický byl minulé úterý náhle hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Diagnózou byly problémy se srdcem, které ani Tomáš, ani klub nebudou blíže specifikovat. Hospitalizace proběhla bez nutnosti operačního zákroku.



Máš naši podporu, Tome. Myslíme na tebe 🙏



➡️… pic.twitter.com/BPhUvF4PFp — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 26, 2025

Томаш Росіцкі оголосив про завершення ігрової кар'єри в грудні 2017 року. Він виступав за Спарту, Борусію Дортмунд і лондонський Арсенал, за який провів 246 матчів у всіх турнірах і відзначився 28 голами та 23 асистами.