Легенду Арсенала терміново госпіталізували до лікарні
Томаш Росіцкі
Getty Images
Легендарний півзахисник дортмундської Борусії, лондонського Арсенала та збірної Чехії Томаш Росіцкі потрапив до лікарні.
Про це повідомила пресслужба Спарти, де чех працює спортивним директором.
Росіцкі було терміново госпіталізовано через проблеми з серцем.
"Ця ситуація показала мені, що я повинен дбати про себе краще. Поганий спосіб життя, відсутність активності та сімейні обставини, на жаль, привели мене сюди. Гарна новина полягає в тому, що я скоро повинен повністю одужати, хоча зараз я не можу виконувати свої обовязки на посаді спортивного директора", – сказав Росіцкі.
Томаш Росіцкі оголосив про завершення ігрової кар'єри в грудні 2017 року. Він виступав за Спарту, Борусію Дортмунд і лондонський Арсенал, за який провів 246 матчів у всіх турнірах і відзначився 28 голами та 23 асистами.