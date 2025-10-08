Українська правда
Роналду назвав головну мету збірної Португалії

Олександр Булава — 8 жовтня 2025, 18:32
Кріштіану Роналду
Getty Images

Нападник Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду заявив, що головною метою національної команди – потрапити на мундіаль і виграти його.

Цитує гравця A Bola.

"Ми повинні думати про теперішнє, крок за кроком. Звісно, наша мета — потрапити на чемпіонат світу і виграти його. Але важливо зосередитися на кожному матчі окремо.

Ми граємо вдома, і це дає нам силу. Португальці завжди з нами — незалежно від результату. Це гордість – представляти свою країну", – сказав Роналду.

У суботу, 11 жовтня, збірна Португалії прийматиме Ірландію в межах 3 туру відбіркового етапу на ЧС-2026. Наразі португальці мають 6 очок з 6 та очолюють групу F, де також виступають команди Вірменії та Угорщини.

Раніше Кріштіану Роналду був визнаний найкращим футболістом усіх часів за версією португальської Прімейри.

