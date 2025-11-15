Ювентус цікавиться колишнім лідером Інтера

Туринський Ювентус проявляє інтерес до півзахисника Аль-Насра та збірної Хорватії Марцело Брозовича.

Про це повідомляє Calciomercato.

Контракт Брозовича з Аль-Насром діє до літа 2026 року. Проте Ювентусу підсилення у центр поля потрібне терміново, тому туринці спробують підписати 32-річного хорвата вже у січні за зниженою ціною.

Нагадаємо, нещодавно Ювентус очолив Лучано Спаллетті, який уже працював із Брозовичем у 2017 – 2019 роках у Інтері. Саме під керівництвом Спаллетті хорватський хавбек розкрився як один із ключових гравців Інтера.

У поточному сезоні на рахунку Брозовича 1 гол і 2 асисти в 13 матчах за Аль-Наср у всіх турнірах. Трансферна вартість гравця наразі оцінюється в 10 мільйонів євро.