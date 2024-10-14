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Довелося піти на пенсію: Роналду підколов Щенсного відносно його переходу в Барселону

Олексій Мурзак — 14 жовтня, 16:09
Довелося піти на пенсію: Роналду підколов Щенсного відносно його переходу в Барселону
Войцех Щенсний зустрівся з Кріштіану Роналду
Скріншот

Колишній нападник Реала Кріштіану Роналду зустрівся з голкіпером Барселони Войцехом Щенсним після матчу Ліги націй Польща – Португалія та пожартував над ним.

Про це повідомляє Record.

З Войцехом був його син Ліам.

"Я перейшов до Барселони, але мій син – твій найбільший фанат, але я нікому не скажу", – сказав Щенсний.

"Знаю, знаю. Все гаразд? Ти щасливий? Неймовірно. Тобі довелося піти на пенсію, щоб потрапити у великий клуб", – сказав Роналду.

Нагадаємо, поляк та португалець разом грали за Ювентус.

Барселона підписала Щенсного у терміновому порядку на початку жовтня після того, як важкої травми зазнав основний голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген. Каталонцям вдалося переконати 34-річного поляка відновити кар’єру гравця, про завершення якої воротар оголосив наприкінці серпня.

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