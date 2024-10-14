Довелося піти на пенсію: Роналду підколов Щенсного відносно його переходу в Барселону

Колишній нападник Реала Кріштіану Роналду зустрівся з голкіпером Барселони Войцехом Щенсним після матчу Ліги націй Польща – Португалія та пожартував над ним.

Про це повідомляє Record.

З Войцехом був його син Ліам.

"Я перейшов до Барселони, але мій син – твій найбільший фанат, але я нікому не скажу", – сказав Щенсний.



"Знаю, знаю. Все гаразд? Ти щасливий? Неймовірно. Тобі довелося піти на пенсію, щоб потрапити у великий клуб", – сказав Роналду.