Португалія з голом Роналду переграла Польщу: огляд матчу Ліги націй
Збірна Португалії з футболу здобула перемогу над Польщею в межах 3 раунду Ліги націй УЄФА.
Зустріч завершилася з рахунком 3:1, а один з голів забив 39-річний Кріштіану Роналду.
Огляд матчу
Після трьох турів підопічні Роберто Мартінеса очолюють групу 1 дивізіону A. Португалія здобула три перемоги в трьох матчах. Польща наразі розташувалася на третій сходинці, маючи 3 очки в активі.
Ліга націй УЄФА-2024/253 тур, 12 жовтня
Дивізіон A, Група 1
Польща – Португалія 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 26 Сілва, 0:2 - 37 Ронадлу, 1:2 - 78 Зелінський. 1:3 - 88 автогол Беднарек
Нагадаємо, напередодні Україна мінімально перемогла Грузію, а Нідерланди ледь врятувалися від поразки Угорщині. З результатами всіх матчів попереднього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.