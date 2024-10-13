Португалія з голом Роналду переграла Польщу: огляд матчу Ліги націй

Збірна Португалії з футболу здобула перемогу над Польщею в межах 3 раунду Ліги націй УЄФА.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1, а один з голів забив 39-річний Кріштіану Роналду.

Огляд матчу

Після трьох турів підопічні Роберто Мартінеса очолюють групу 1 дивізіону A. Португалія здобула три перемоги в трьох матчах. Польща наразі розташувалася на третій сходинці, маючи 3 очки в активі.

Ліга націй УЄФА-2024/253 тур, 12 жовтня

Дивізіон A, Група 1

Польща – Португалія 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 26 Сілва, 0:2 - 37 Ронадлу, 1:2 - 78 Зелінський. 1:3 - 88 автогол Беднарек

Нагадаємо, напередодні Україна мінімально перемогла Грузію, а Нідерланди ледь врятувалися від поразки Угорщині. З результатами всіх матчів попереднього ігрового дня можна ознайомитися за цим посиланням.