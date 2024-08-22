Не м'яч, але теж із золота: Роналду отримав нагороду від YouTube

Відомий португальський футболіст Кріштіану Роналду отримав нагороду від компанії YouTube.

Про це гравець повідомив у своєму Instagram.

"Золота кнопка" дається за досягнення позначки в 1 мільйон підписників на платформі. Варто зазначити, що після створення каналу Кріштіану встановив новий рекорд — найшвидше досяг одного мільйона глядачів, португальцю для цього знадобилося лише 90 хвилин.

На цю мить, на YouTube-каналі гравця вже 15,2 млн підписників та 19 відео. На одному з них, Роналду розповів, що любить NBA, UFC і Теніс. Також додамо, що одним YouTube-ом футболіст не обійшовся, він є рекордсменом за кількістю читачів у соцмережі Instagram — 636 мільйонів.

Нагадаємо, раніше коментар Роналду під дописом Кіліана Мбаппе побив рекорд в Інстаграмі