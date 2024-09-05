Беллінгем випустить документальний серіал про свій перший сезон у Реалі

Хавбек мадридського Реала Джуд Беллінгем випустить документальний серіал про свій перший сезон після переходу до клубу.

Про це він повідомив у себе у соціальних мережах.

"Всім привіт, я знімав закулісні кадри своєї подорожі протягом останнього року. Тепер я нарешті готовий поділитися своїм життям "Поза прожекторами" зі всіма вами. Починаючи з 12 вересня я публікуватиму чотири щотижневі епізоди на моєму новому каналі на YouTube "JudeBellingham" Вони доступні у будь-який час та безкоштовні для перегляду", — повідомив футболіст.

21-річний англієць приєднався до Реала влітку минулого року. За його трансфер "бланкос" заплатили Боруссії Дортмунд 103 млн євро. За сезон-2023/24 Джуд провів 42 матчі за клуб, у яких забив 23 голи та віддав 13 результативних передач.

Jude ‘Out of the Floodlights’

Official Trailer 📺 to my YouTube Series.

Episode One, 12th September.

Subscribe to my channel ‘Judebellingham’ on @YouTube

Link is in my bio! pic.twitter.com/QWYAKQeiTb — Jude Bellingham (@BellinghamJude) September 5, 2024

Нагадаємо, раніше свій ютуб-канал створив Кріштіану Роналду. Колишня зірка Реала досить швидко зібрав мільйони підписників.