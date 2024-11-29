Подвійне Siuuu: хайповий ютубер анонсував спільне відео з Роналду

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду останнім часом дуже активно розвиває свій акаунт в Ютубі.

Португальский футболіст нещодавно випустив відео на платформі разом із відомим блогером Mr. Beast, зібравши добу декілька мільйонів переглядів та більше мільйона лайків.

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Цього ж разу ютубер зробив спільне фото з Роналду, на якому вони разом виконують знамените святкування гравця.

За словами Mr. Beast, вже 30 листопада він разом із Кріштіану опублікує "два великих відео".

Зазначимо, що зараз на канал португальця в Ютубі підписано майже 70 млн людей.

В свою чергу американський блогер має 333 млн фоловерів, що є абсолютним рекордом відеоплатформи.