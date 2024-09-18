В Португалії хочуть випустити монету на честь Роналду

Кріштіану Роналду вписав себе не тільки в історію португальського футболу, але ще й місцевої економіки, ставши обличчям нової монети.

На знак визнання та пошани до нього, в Португалії випустять спеціальну пам'ятну монету CR7. Ця монета буде підкреслює значимість Роналду як одного з найвеличніших футболістів в історії та відзначає його неймовірні здобутки.

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Як зазначає місцева влада, вплив Кріштіану виходить далеко за межі голів та нагород. Він не тільки лідер на полі, а й взірець поза ним. Його діяльність у сфері благодійності, включаючи допомогу дитячим лікарням, підтримку постраждалих від стихійних лих та участь в освітніх ініціативах, демонструє його відданість робити світ кращим.

Нагадаємо, Роналду п'ять разів здобував "Золотий м'яч" та п'ять разів тріумфував у Лізі чемпіонів. Він забив понад 900 голів за кар'єру.

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Шлях Кріштіану Роналду – це не тільки історія його особистих успіхів, але й приклад того, як наполегливість та праця можуть змінювати світ на краще.

Цього сезону на рахунку 39-річного португальця два голи та один асист у трьох матчах чемпіонату Саудівської Аравії.