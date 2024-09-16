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Джошуа розповів про що спілкується з Роналду під час зустрічей

Руслан Травкін — 16 вересня, 22:58
Джошуа розповів про що спілкується з Роналду під час зустрічей
Ентоні Джошуа
Instagram anthonyjoshua

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) зізнався, що під час спілкування з Кріштіану Роналду намагається дізнатися, як той досягнув успіху.

Його слова цитує The Sun.

"Я ніколи не був людиною, яка захоплюється суперзірками. Я просто дивлюся на характер людей. Я не просто захоплююся ними, я намагаюся проникнути в їхній розум і психіку та дізнатися, як вони досягли всього.

Ці люди можуть брати тисячі фунтів стерлінгів за зустрічі – уявіть, скільки коштувала б консультація Кріштіану Роналду.

Тож коли я з ним біля рингу, то користуюся нагодою, щоб він поділився зі мною досвідом", – сказав Джошуа.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа проведе бій з Даніелем Дюбуа у Лондоні. Боксери вже провели дуель поглядів.

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.

Бокс Ентоні Джошуа Кріштіану Роналду

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