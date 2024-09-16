Джошуа розповів про що спілкується з Роналду під час зустрічей
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) зізнався, що під час спілкування з Кріштіану Роналду намагається дізнатися, як той досягнув успіху.
Його слова цитує The Sun.
"Я ніколи не був людиною, яка захоплюється суперзірками. Я просто дивлюся на характер людей. Я не просто захоплююся ними, я намагаюся проникнути в їхній розум і психіку та дізнатися, як вони досягли всього.
Ці люди можуть брати тисячі фунтів стерлінгів за зустрічі – уявіть, скільки коштувала б консультація Кріштіану Роналду.
Тож коли я з ним біля рингу, то користуюся нагодою, щоб він поділився зі мною досвідом", – сказав Джошуа.
Нагадаємо, 21 вересня Джошуа проведе бій з Даніелем Дюбуа у Лондоні. Боксери вже провели дуель поглядів.
Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.