Джошуа розповів про що спілкується з Роналду під час зустрічей

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) зізнався, що під час спілкування з Кріштіану Роналду намагається дізнатися, як той досягнув успіху.

Його слова цитує The Sun.

"Я ніколи не був людиною, яка захоплюється суперзірками. Я просто дивлюся на характер людей. Я не просто захоплююся ними, я намагаюся проникнути в їхній розум і психіку та дізнатися, як вони досягли всього.

Ці люди можуть брати тисячі фунтів стерлінгів за зустрічі – уявіть, скільки коштувала б консультація Кріштіану Роналду.



Тож коли я з ним біля рингу, то користуюся нагодою, щоб він поділився зі мною досвідом", – сказав Джошуа.