Гендерна нерівність: у професійному спорті більше заробляють чоловіки, у фільмах для дорослих – жінки

Не так давно на "Чемпіоні" опублікували текст про важливість гендерної рівності у спорті. На думку її авторів, статистика впровадження гендерної рівності в спортивній індустрії невтішна.

Але питання в тому, чи є взагалі сенс дискутувати про гендерну нерівність у професійному спорті. Адже, якщо гравці НБА отримують приблизно в 100 разів більше, ніж гравчині WNBA (Жіночої національної баскетбольної асоціації), то це, скоріше за все, означає лише те, що комерційна привабливість НБА в 100 разів вища, ніж її жіночого аналога.

Тобто НБА генерує в 100 разів більше доходів, ніж WNBA. Якщо говорити мовою маркетолога, то ці баскетбольні організації просто мають зовсім різні охоплення, що напряму відображається на доходах учасників індустрії. Чи можна тут говорити про гендерну нерівність?

Можемо залишити осторонь заокеанські професійні баскетбольні ліги й поговорити про найпопулярніший вид спорту в Європі. У чоловічому і жіночому професійному футболі така ж історія – величезна різниця в доходах. Якось на святкуванні Дня незалежності я майже випадково познайомився з гравчинею збірної України, яка паралельно виступає за професійний шотландський клуб.

Коли торкнулися питання різниці в популярності чоловічого та жіночого футболу, її відповідь мене відверто розчарувала. На її думку, в цьому винні напівміфічні менеджери індустрії, які не можуть розкрутити жіночий професійний футбол до рівня чоловічого. На мою ж думку, тут мова лише про сталі багаторічні традиції, які змінити дуже важко або майже неможливо. Та про різницю у видовищності чоловічого та жіночого футболу.

Це може проілюструвати більш наочний приклад. Якось я відвідав в Глазго матч жіночої Ліги чемпіонів, в якому Селтик приймав полтавську Ворсклу. На грі були присутні до 1000 глядачів. При цьому важко сказати, скільки квитків було насправді продано, бо нашій компанії надали 10 компліментарних квитків (безплатних запрошень).

Після цього ми з друзями поїхали на Celtic Park, де чоловічий Селтик у 3-му раунді Кубка шотландської ліги (третього за рангом національного турніру) грав з Фалкірком (команда на той час виступала в Чемпіоншипі – другому за силою національному дивізіоні). На матчі було присутньо 42 960 глядачів, і ціна на квитки була на порядок вища, ніж на гру жіночої команди в Лізі чемпіонів. І я не розумію, що потрібно зробити маркетологам Селтика, щоб ці 40 з гаком тисяч фанів, які прийшли на, за нашими мірками, більш ніж прохідний матч чоловічої команди, почали відвідувати й ключові ігри жіночого Селтика.

Величезний розрив у гонорарах між жінками та чоловіками простежується і в професійному боксі. Найбільш оплачуваними в історії жіночого професійного боксу були донька Мухаммеда Алі – Лейла – і німкеня Регіна Хальміх, яка в рингу двічі перемогала нашу Аліну Шатернікову. Пікові гонорари Лейли складали до 800 тисяч доларів.

Лейла Алі та Аса Марія Сандель Getty Images

Додамо, що Лейла Алі в якості доданої вартості на 100 відсотків використовувала своє прізвище. У Регіни, яка змогла стати зіркою спорту на рівні Німеччини, пікові гонорари доходили до 800 тисяч євро. І це були справді дуже гарні гроші навіть для чоловічого професійного боксу. Хоча в більшості жіночих чемпіонських боїв учасниці заробляли гонорари в декілька тисяч доларів або євро.

Є й інші приклади. Як відомо, у тенісі жінки успішно конкурують з чоловіками в гонорарах. Але в футболі, баскетболі, боксі й багатьох інших професійних видах спорту досягти паритету в найближчі роки жінкам буде нереально. І гендерна нерівність тут ні до чого.

Цікаво, що в інших індустріях іноді діаметрально протилежні історії. Топ-актори в Голлівуді заробляють значно більше, ніж акторки. Причому розрив у гонорарах практично не змінюється останні 45 років. Але якщо взяти фільми для дорослих, то у цій індустрії баланс виплат схиляється вже на користь жінок.

Акторам-чоловікам це, напевно, не подобається. Не здивуюсь, якщо вони щиро ображаються через цей факт. Як, підозрюю, ображаються жінки у футболі, баскетболі та боксі. Але чи варто говорити про гендерну нерівність у порно? Я вважаю, що ні. Просто у цій індустрії так склалося, що ринок виявився більш прихильним до жінок.

Максим Розенко, Чемпіон