Дворазовий чемпіон світу відмовився боротися за пост голови Бразильської конфедерації футболу

Дворазовий чемпіон світу Роналдо повідомив у своєму Instagram, що більше не збирається боротися за пост президента Бразильської конфедерації футболу (CBF).

Деталі наводить BBC.

48-річний ексгравець планував кинути виклик президенту Конфедерації бразильського футболу (CBF) Едналдо Родрігесу.

Термін повноважень Родрігеса триває до березня 2026 року, а президентські вибори мають відбутися протягом наступних 12 місяців.

Роналду пообіцяв "відновити престиж" національної збірної, коли оголосив про свій початковий намір балотуватися.

"Під час мого першого контакту з 27 регіональними федераціями я виявив, що 23 з них мають "закриті двері". Федерації відмовилися приймати мене вдома, мотивуючи це тим, що вони задоволені поточною адміністрацією та підтримують переобрання Едналдо" , – йдеться в його заяві.

Він додав, що поважає право лідерів федерації підтримувати Родрігеса, але був розчарований тим, що "не було відкритості до діалогу".

Роналдо є чемпіоном світу 1994 і 2002 років, срібним призером чемпіонату світу (1998), дворазовим переможцем Кубка Америки та володарем Кубка конфедерацій (1997). За "селесао" нападник забив 62 рази за 98 поэдинків.

На клубному рівні грав за Крузейро, ПСВ, Барселону, Інтер, Реал, Мілан і Корінтіанс. Двічі (1997, 2002) ставав володарем "Золотого м'яча".