Легендарний Роналдінью став власником футбольного клубу

Колишній зірковий півзахисник збірної Бразилії Роналдінью став одним із власників американського футбольного клубу Грінвілл Тріумф, який виступає в USL League One – це третій дивізіон професійного футболу в США.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Власниками клубу були Джо Ервін та Вільям М. Вебстер. Тепер до цієї групи приєднався бразилець. Відповідну угоду колишній футболіст підписав на фондовій біржі Нью-Йорка. Сума інвестицій не розголошується.

Після 19 турів Грінвілл перебуває на четвертому місці. Найбільший успіх команди Південної Кароліни – перемога у третьому чемпіонаті ліги у 2020 році. Кольори команди представляє, зокрема, Тайлер Полак, який грав у молодіжних збірних США.

Для Роналдінью це перший подібний крок у кар'єрі. Раніше 44-річний легендарний бразилець обіймав посаду посла Барселони.