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Легендарний Роналдінью став власником футбольного клубу

Олексій Мурзак — 11 жовтня, 20:52
Легендарний Роналдінью став власником футбольного клубу
Легендарний Роналдіньо став одним із власників американського футбольного клубу
greenvilletriumph

Колишній зірковий півзахисник збірної Бразилії Роналдінью став одним із власників американського футбольного клубу Грінвілл Тріумф, який виступає в USL League One – це третій дивізіон професійного футболу в США.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Власниками клубу були Джо Ервін та Вільям М. Вебстер. Тепер до цієї групи приєднався бразилець. Відповідну угоду колишній футболіст підписав на фондовій біржі Нью-Йорка. Сума інвестицій не розголошується.

Після 19 турів Грінвілл перебуває на четвертому місці. Найбільший успіх команди Південної Кароліни – перемога у третьому чемпіонаті ліги у 2020 році. Кольори команди представляє, зокрема, Тайлер Полак, який грав у молодіжних збірних США.

Для Роналдінью це перший подібний крок у кар'єрі. Раніше 44-річний легендарний бразилець обіймав посаду посла Барселони.

Роналдінью

Роналдінью

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