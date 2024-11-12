Рома визначила фаворита на посаду головного тренера

Новим головним тренером Роми може стати наставник збірної Туреччини Вінченцо Монтелла.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

50-річний фахівець наразі є фаворитом на пост тренера "вовків". Монтелла тренер з чіткою тактичною ідеєю, з яким можна будувати багаторічний проєкт.

Вінченцо наразі очолює збірну Туреччини, його контракт розрахований до літа 2026 року. Турецька федерація готова відпустити наставника, якщо римляни виплатять його шестимісячну зарплату.

Напередодні Рома оголосила про звільнення Івана Юрича. В останньому поєдинку під керівництвом хорватського фахівця "вовки" зазнали поразки від Болоньї з рахунком 3:2.

За своє коротке перебування на чолі римлян Юрич став найгіршим тренером Роми за останні 20 років. У нього лише чотири перемоги у 12 матчах.