Діабі перейде у саудівський клуб за 60 млн євро

Вінгер Астон Вілли та збірної Франції Мусса Діабі стане гравцем саудівського Аль-Іттіхада.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Сума трансферу 25-річного гравця складе 60 млн євро з урахуванням бонусів. Діабі підпише п'ятирічний контракт та планує пройти медогляд вже на цьому тижні.

🚨🟡⚫️ Moussa Diaby to Al Ittihad, here we go! Deal verbally agreed with Aston Villa for €60m package, add-ons included.



Diaby has agreed on five year deal and now waiting for paperworks to review then sign.



↪️ As revealed today, talks ongoing also for City GK Éderson. pic.twitter.com/mesRlkaqQB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024

Мусса перейшов з Баєра в Астон Віллу у 2023 році. Англійський клуб заплатив за футболіста 55 млн євро.

У минулому сезоні Діабі взяв участь у 54 матчах у всіх турнірах. На рахунку француза 10 голів та 9 результативних передач.