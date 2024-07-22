Діабі перейде у саудівський клуб за 60 млн євро
Вінгер Астон Вілли та збірної Франції Мусса Діабі стане гравцем саудівського Аль-Іттіхада.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Сума трансферу 25-річного гравця складе 60 млн євро з урахуванням бонусів. Діабі підпише п'ятирічний контракт та планує пройти медогляд вже на цьому тижні.
Мусса перейшов з Баєра в Астон Віллу у 2023 році. Англійський клуб заплатив за футболіста 55 млн євро.
У минулому сезоні Діабі взяв участь у 54 матчах у всіх турнірах. На рахунку француза 10 голів та 9 результативних передач.