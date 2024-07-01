Захисник збірної Іспанії стане гравцем Атлетико Мадрид
Мадридський Атлетико підпише центрального захисника збірної Іспанії та Реала Сосьєдад Робена Ле Нормана.
Про це повідомив Фабріціо Романо.
Сума трансферу складе 30 млн євро. Зазначається, що "матрацники" планують придбати ще одного центрбека.
Нагадаємо, автогол Ле Нормана не завадив збірній Іспанії розгромити Грузію та вийти у чвертьфінал Євро-2024.
Раніше ми повідомляли, що Мемфіс Депай та Маріо Ермосо покинули Атлетико на правах вільного агента.