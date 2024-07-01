Захисник збірної Іспанії стане гравцем Атлетико Мадрид

Мадридський Атлетико підпише центрального захисника збірної Іспанії та Реала Сосьєдад Робена Ле Нормана.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Сума трансферу складе 30 млн євро. Зазначається, що "матрацники" планують придбати ще одного центрбека.

🚨🔴⚪️ Robin Le Normand to Atlético Madrid, here we go! Agreement in place also between clubs on deal worth €30m.



Personal terms were already agreed on long contract for Spanish defender who wanted the move.



Formal steps to follow but Atléti sign new CB and want one more. pic.twitter.com/JHfJbG19cD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2024

Нагадаємо, автогол Ле Нормана не завадив збірній Іспанії розгромити Грузію та вийти у чвертьфінал Євро-2024.

Раніше ми повідомляли, що Мемфіс Депай та Маріо Ермосо покинули Атлетико на правах вільного агента.