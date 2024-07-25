Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Повернення в Україну: Кривбас оголосив про підписання Романчука

Владислав Уткін — 25 липня, 15:58
Повернення в Україну: Кривбас оголосив про підписання Романчука

Український центральний захисник Олександр Романчук перейшов з угорського Дебрецена в криворізький Кривбас.

Про це повідомила пресслужба бронзового призера Української Прем'єр-ліги.

Контракт із футболістом розрахований на 3 роки. За інформацією Transfermarkt Кривбас заплатив 300 тисяч євро за 24-річного центрбека.

В минулому сезоні Романчук провів 31 матч за Дебрецен, у яких відзначився одним голом та асистом. Зазначимо, що гравець має досвід виступів за молодіжну збірну України, у складі якої завоював срібло молодіжного чемпіонату Європи-2006.

Дебрецен Кривбас Олександр Романчук

Олександр Романчук

Кривбас близький до підписання ексгравця Львова
Моурінью хоче підписати Лангле в Рому
Гравець Львова організував у Коломиї благодійний турнір

Останні новини