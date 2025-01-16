Безус забив красивий гол зі штрафного та допоміг Омонії здобути перемогу в Кубку Кіпру

Український півзахисник Роман Безус відзначився голом у поєдинку 1/8 фіналу Кубку Кіпру, допомігши своїй Омонії розгромити Кітіу з рахунком 7:0.

Колишній гравець збірної України, який раніше виступав за Ворсклу та Динамо, забив красивий м'яч прямим ударом зі штрафного на 52-й хвилині.

У підсумку Омонія вийшла в 1/4 фіналу Кубка, де зустрінеться з АЕЛом (Лімасол). Перший поєдинок заплановано на 29 січня.

Загалом у складі Омонії 34-річний Безус провів 78 офіційних поєдинків, у яких забив 19 голів та віддав 15 результативних передач.

Нагадаємо, 14 квітня, у дебюті виїзного поєдинку проти Анортосіса (2:0), Безус отримав важку травму – розрив ахілового сухожилля. Футболіст переніс операцію та розпочав тривалий процес відновлення. До тренувального процесу він повернувся лише у жовтні.