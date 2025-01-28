Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Форвард Ліона може стати конкурентом для Довбика в Ромі

Олег Дідух — 28 січня 2025, 14:15
Форвард Ліона може стати конкурентом для Довбика в Ромі
Жорж Мікаутадзе
Getty Images

Рома проявляє інтерес до нападника Ліона та збірної Грузії Жоржа Мікаутадзе.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Римський клуб шукає нового нападника на випадок відходу Елдора Шомуродова, на якого претендують Емполі та Кальярі. Мікаутадзе розглядається як один із кандидатів на заміну гравцеві збірної Узбекистану.

При цьому Рому може відлякати висока ціна на нападника: Ліон вимагає за свого футболіста 30 мільйонів євро. Наприкінці грудня французький клуб уже відхилив пропозицію Галатасарая у розмірі 17 мільйонів євро плюс бонуси.

У поточному сезоні на рахунку Мікаутадзе 8 голів і 1 асист у 27 матчах на клубному рівні. Контракт 24-річного нападника із Ліоном діє до літа 2028 року, Transfermarkt оцінює його вартість у 18 мільйонів євро.

Ліон Рома Жорж Мікаутадзе

Рома

Півзахисник Манчестер Юнайтед може стати одноклубником Довбика
Капітан Роми пояснив своє рішення дати Довбику пробити пенальті в матчі з Удінезе
Забарний б’є рекорди з клубом, а Довбик забиває вирішальний м’яч. Як там наші зіграли
Рома з голом Довбика здолала Удінезе, Лаціо поступився Фіорентині у 22 турі Серії А
Рома з голом Довбика перемогла Удінезе: огляд матчу Серії А

Останні новини