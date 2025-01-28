Форвард Ліона може стати конкурентом для Довбика в Ромі

Рома проявляє інтерес до нападника Ліона та збірної Грузії Жоржа Мікаутадзе.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Римський клуб шукає нового нападника на випадок відходу Елдора Шомуродова, на якого претендують Емполі та Кальярі. Мікаутадзе розглядається як один із кандидатів на заміну гравцеві збірної Узбекистану.

При цьому Рому може відлякати висока ціна на нападника: Ліон вимагає за свого футболіста 30 мільйонів євро. Наприкінці грудня французький клуб уже відхилив пропозицію Галатасарая у розмірі 17 мільйонів євро плюс бонуси.

У поточному сезоні на рахунку Мікаутадзе 8 голів і 1 асист у 27 матчах на клубному рівні. Контракт 24-річного нападника із Ліоном діє до літа 2028 року, Transfermarkt оцінює його вартість у 18 мільйонів євро.