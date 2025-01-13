Конкурент Довбика може опинитися в іншому клубі Серії А

Форвард Роми Ельдор Шомуродов наблизився до зміни клубу цього місяця.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, Емполі та Кальярі ведуть боротьбу за 29-річного нападника збірної Узбекистану.

При цьому вважається, що саме перші є лідерами на те, щоб орендувати конкурента Артема Довбика.

Варто зазначити, що Шомуродов вже виступав у складі Кальярі на правах оренди у сезоні-2023/24.

Цього сезону Ельдор Шомуродов взяв участь у 14 матчах Роми, у яких відзначився двома голами та одним асистом.

Раніше з'явилася інформація, що Ромі запропронували підписали одноклубника Руслана Малиновського.