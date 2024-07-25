Рома готує першу пропозицію Жироні щодо Довбика

Рома вступила у боротьбу за українського нападника Жирони Артема Довбика та вже підготувала першу пропозицію.

Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Римляни готові запропонувати за 27-річного українця 30 мільйонів євро та бонуси. За інформацією джерела, агент форварда сьогодні був у Римі, де провів зустріч з представниками "вовків".

Щодо трансферу Довбика в Атлетико, то наразі угода перебуває в режимі очікування через комісії та деякі невирішені питання.

La Roma está preparando una primera oferta oficial al Girona por Artem Dovbyk ligeramente superior a los 30 millones de euros, bonus incluidos.



El agente del delantero ucraniano ha estado hoy en Roma para reunirse con la directiva.



La situación Atlético-Dovbyk está en… https://t.co/NO3UKB0Wtu — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 25, 2024

Раніше з'явилась інформація, що Артем пропустив останнє тренування із Жироною, щоб завершити свій перехід в Атлетико, про який повідомлялося раніше.

Нагадаємо, кілька тижнів тому до Довбика виявляв інтерес інший клуб Серії А — Мілан. Втім, на позицію центрального нападника "россонері" підписали Альваро Морату, який залишив Атлетико.