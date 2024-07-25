Рома готує першу пропозицію Жироні щодо Довбика
Рома вступила у боротьбу за українського нападника Жирони Артема Довбика та вже підготувала першу пропозицію.
Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.
Римляни готові запропонувати за 27-річного українця 30 мільйонів євро та бонуси. За інформацією джерела, агент форварда сьогодні був у Римі, де провів зустріч з представниками "вовків".
Щодо трансферу Довбика в Атлетико, то наразі угода перебуває в режимі очікування через комісії та деякі невирішені питання.
Раніше з'явилась інформація, що Артем пропустив останнє тренування із Жироною, щоб завершити свій перехід в Атлетико, про який повідомлялося раніше.
Нагадаємо, кілька тижнів тому до Довбика виявляв інтерес інший клуб Серії А — Мілан. Втім, на позицію центрального нападника "россонері" підписали Альваро Морату, який залишив Атлетико.