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Рома готує першу пропозицію Жироні щодо Довбика

Олександр Булава — 25 липня, 21:42
Рома готує першу пропозицію Жироні щодо Довбика

Рома вступила у боротьбу за українського нападника Жирони Артема Довбика та вже підготувала першу пропозицію.

Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Римляни готові запропонувати за 27-річного українця 30 мільйонів євро та бонуси. За інформацією джерела, агент форварда сьогодні був у Римі, де провів зустріч з представниками "вовків".

Щодо трансферу Довбика в Атлетико, то наразі угода перебуває в режимі очікування через комісії та деякі невирішені питання.

Раніше з'явилась інформація, що Артем пропустив останнє тренування із Жироною, щоб завершити свій перехід в Атлетико, про який повідомлялося раніше.

Нагадаємо, кілька тижнів тому до Довбика виявляв інтерес інший клуб Серії А — Мілан. Втім, на позицію центрального нападника "россонері" підписали Альваро Морату, який залишив Атлетико.

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