Рома вступить у боротьбу з Атлетико за Довбика

Рома готова приєднатися до боротьби за українського нападника Жирони Артема Довбика, який не може домовитися про перехід в Атлетіко.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Вовки", які напередодні домовились про підписання перспективного гравця Ювентуса Матіаса Суле, хочуть оформити ще один гучний трансфер, аби заявити про свої амбіції на найближчі сезону.

За інформацією джерела, римляни готові подвоїти заробітну плату Довбика, форвард у Жироні отримував 1,3 млн євро.

Раніше з'явилась інформація, що Артем пропустив останнє тренування із Жироною, щоб завершити свій перехід в Атлетико, про який повідомлялося раніше.

Нагадаємо, кілька тижнів тому до Довбика виявляв інтерес інший клуб Серії А — Мілан. Втім, на позицію центрального нападника "россонері" підписали Альваро Морату, який залишив Атлетико.