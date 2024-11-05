Американські власники Роми визначили майбутнє Юрича

Американські керівники Роми Ден і Раян Фрідкіни визначились з майбутнім головного тренера команди Івана Юрича.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Після матчу з Вероною в італійських ЗМІ багато писалося про те, що 51-річного хорватського фахівця можуть звільнити вже у понеділок. Проте власники вирішили відтермінувати відставку.

За інформацією джерела, Фрідкіни останні два дні проводили консультації зі спортивним директором та мали розмову з Юричем. У підсумку було ухвалене рішення надати тренеру два матчі на виправлення ситуації – проти бельгійського Уніона в Лізі Європи та з Болоньєю у чемпіонаті Італії.

Раніше повідомлялося про те, що у списку кандидатів на посаду головного тренера Роми з’явилося ім’я Френка Лемпарда. Раніше Ромі приписували інтерес до цілого ряду тренерів, серед яких Мауріціо Саррі та Роберто Манчіні. Наразі команда Артема Довбика посідає 11 місце у турнірній таблиці Серії А.