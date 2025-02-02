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Ще один одноклубник Довбика може змінити клубну прописку

Олексій Мурзак — 2 лютого 2025, 13:19
Ще один одноклубник Довбика може змінити клубну прописку
Зехі Челік
AS Roma

Турецький Захисник Роми Зехі Челік може стати гравцем Фулгема.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформаціє, лондонський клуб вже розпочав переговори відносно трансферу.

27-річний турецький гравець був основним на старті сезону, поки команду очолювали Даніеле де Россі та Іван Юрич.

Втім, з приходом Клаудіо Раньєрі Челік втратив стабільне місце у стартовому складі. Всього у поточному сезоні він провів за "вовків" 28 матчів у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що ще один гравець Роми, за яку виступає український нападник Артем Довбик, Нікола Залевський – перейде в Інтер.

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