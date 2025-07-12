Нападник збірної України Артем Довбик отримає інший ігровий номер у Ромі.

Про це повідомляє Roma Press.

За їхньою інформацією, з нового сезону Довбик гратиме у Ромі від 9-м номером. У минулому сезоні українець виступав під 11-м номером.

Довбик перейшов у Рому влітку минулого року, і тоді 9-й номер був зайнятий Теммі Ебрахамом. Під кінець трансферного вікна англієць пішов у оренду в Мілан, проте Довбик уже не став міняти 11-й номер на 9-й. Цього літа Ебрахам пішов у оренду в Бешикташ. В угоді прописана можливість викупу за 13 мільйонів євро.

В минулому сезоні на рахунку Довбика 17 голів і 4 асисти в 45 матчах у всіх турнірах. Раніше повідомлялося про інтерес Роми до Расмуса Хойлунда з Манчестер Юнайтед.