Рома може орендувати колишнього вінгера збірної Бельгії

Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, може підписати бельгійського вінгера Янніка Феррейри Карраско.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Римляни зробили перші кроки щодо орендної угоди гравця Аль-Шабаба. Саудівський клуб не прагне відпускати бельгійця в січні.

Рома зацікавлена у переході гравця та готова чекати. Окрім "вовків" до Аль-Шабаба звертався Наполі, а Романо повідомляв напередодні про інтерес до Карраско з боку Ювентуса.

🚨🟡🔴 EXCL: AS Roma make initial approach over loan deal to sign Yannick Ferreira Carrasco.



Deal depends on Al Shabab, not opening doors to a January exit yet for Belgian winger.



Roma, keen and waiting. Napoli also called to be informed weeks ago.



🎥🇮🇹 https://t.co/suc7UUhwrY pic.twitter.com/E3TfGwbmKo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2026

Карраско, який оцінюється в 6 млн євро, перейшов до Аль-Шабаба у вересні 2023 року з Атлетико Мадрид за 15 млн євро.

За даними сайту Capolgy зарплатня бельгійця в саудівському клубі складає 13 млн євро. Його контракт розрахований до літа 2027 року.