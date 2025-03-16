Довбик – у стартовому складі Роми на матч з Кальярі
Артем Довбик
Фото з соціальних мереж
Артем Довбик зіграє з перших хвилин матчу Рома – Кальярі в межах 29 туру Серії А.
Про це повідомляє пресслужба римлян.
Для українського форварда це буде 38-й матч у сезоні-2024/25 за Рому. Загалом на рахунку Довбика 14 забитих м'ячів та 4 результативні передачі.
Стартовий свисток поєдинку проти "россоблу" пролунає о 17:00 за київським часом.
Раніше Клаудіо Раньєрі поділився своїми очікуваннями від гри Артема Довбика.