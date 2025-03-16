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Довбик – у стартовому складі Роми на матч з Кальярі

Володимир Максименко — 16 березня 2025, 16:09
Довбик – у стартовому складі Роми на матч з Кальярі
Артем Довбик
Фото з соціальних мереж

Артем Довбик зіграє з перших хвилин матчу Рома – Кальярі в межах 29 туру Серії А.

Про це повідомляє пресслужба римлян.

Для українського форварда це буде 38-й матч у сезоні-2024/25 за Рому. Загалом на рахунку Довбика 14 забитих м'ячів та 4 результативні передачі.

Стартовий свисток поєдинку проти "россоблу" пролунає о 17:00 за київським часом.

Раніше Клаудіо Раньєрі поділився своїми очікуваннями від гри Артема Довбика.

Кальярі Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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