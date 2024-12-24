Рома працює над викупом контракту Салемакерса

Рома планує викупити контракт вінгера Алексіса Салемакерса у Мілана.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

#ASRoma are very satisfied with Alexis #Saelemaekers’ performances. #Roma would like to keep him on a permanent deal from #ACMilan, which ask €15-18M to sell the belgian winger. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 24, 2024

За інформацією джерела, у клубі задоволенні грою бельгійця та мають намір зберегти його. Россонері в свою чергу оцінили гравця у 16-18 мільйонів євро.

Нагадаємо, Салемакерс виступає у складі "вовків" на правах оренди до кінця нинішнього сезону. За Рому вінгер вже провів 10 матчів у всіх турнірах та відзначився 2 голами та 2 асистами.

Наразі "вовки" посідають 10-е місце у турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 19 очок.

29 грудня команда Довбика зіграє на Сан-Сіро з Міланом Фонсеки. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

В останньому турі у межах Серії А Рома впевнено обіграла Парму (4:0). Форвард збірної України Артем Довбик відзначився у цьому матчі голом та асистом, а наставник "вовків" Клаудіо Раньєрі після поєдинку прокоментував результативну гру українця.