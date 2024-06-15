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Хавбек Тоттенгема вибачився перед одноклубником за расистський жарт

Игорь Чернявский — 15 червня, 17:20
Хавбек Тоттенгема вибачився перед одноклубником за расистський жарт

Півзахисник Тоттенгема Родріго Бентанкур вибачився перед своїм партнером Сон Хин Міном за недолугий жарт про зовнішність корейців. Раніше уругваєць на національному телебаченні сказав, що всі південнокорейці на одне лице.

Вибачення перед одноклубником Родріго опублікував у своєму Instagram.

"Сонні, брате. Я прошу в тебе вибачення за те, що сталося, це був просто дуже поганий жарт. Ти знаєш, що я люблю тебе, і я ніколи не став би виявляти до тебе неповагу, ображати тебе чи когось іншого! Я люблю тебе, брате!" — написав Бентанкур.

Нагадаємо, 26-річний уругваєць виступає за Тоттенгем 2 з половиною роки. Сон Хин Мін грає у складі "шпорів" уже майже 10 років тому.

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Бентанкур

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