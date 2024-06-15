Хавбек Тоттенгема вибачився перед одноклубником за расистський жарт

Півзахисник Тоттенгема Родріго Бентанкур вибачився перед своїм партнером Сон Хин Міном за недолугий жарт про зовнішність корейців. Раніше уругваєць на національному телебаченні сказав, що всі південнокорейці на одне лице.

Вибачення перед одноклубником Родріго опублікував у своєму Instagram.